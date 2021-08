Le ultime dell’allenamento di oggi

I rossoneri si sono allenati sotto gli occhi di Maldini e Massara che hanno abbandonato per un po’ la modalità mercato. Presenti tutti, anche Kessié che non giocherà come Ibrahimovic per problemi fisici. Ma presto dovrebbero recuperare. Il nuovo acquisto Alessandro Florenzi ha lavorato in gruppo e partirà dalla panchina. La squadra si ritroverà soltanto lunedì mattina perché andrà e tornerà da Genova nella stessa giornata