Serie A, il calendario e le partite di oggi

Si chiude la prima giornata della Serie A 2021-2022 con due posticipi. Alle ore 18.30, alla Unipol Domus di Cagliari, la formazione di Leonardo Semplici ospiterà lo Spezia di Thiago Motta, all'esordio in Serie A sulla panchina bianconera. Sia i sardi che i liguri cercano continuità dopo le nette affermazioni in Coppa Italia, rispettivamente contro Pisa e Pordenone, per iniziare il campionato nel migliore dei modi. Alle ore 20.45, nell'ultimo match di giornata, toccherà al Milan, ospite della Sampdoria di Roberto D'Aversa. La squadra di Pioli sarà priva di Kessie e Ibrahimovic, ma potrà contare dal primo minuto sui nuovi acquisti Maignan e Giroud.