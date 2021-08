Probabili formazioni di Sampdoria-Milan

Blucerchiati e rossoneri si affrontano a Genova nel Monday Night. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il match sarà trasmesso anche su Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite

