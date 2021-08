Il centrocampista bianconero ha riportato una lesione muscolare all'adduttore al termine della gara contro l'Udinese: l'infortunio, che lo metterà sicuramente fuori per la prossima gara di campionato contro l'Empoli e di fatto spiana la strada per la prima da titolare di Locatelli, verrà rivalutato tra 10 giorni per capire con esattezza i tempi di recupero

Dopo il pareggio ottenuto a Udine all'esordio, la Juventus perde una pedina importante in vista della seconda gara di campionato contro l'Empoli. Aaron Ramsey ha infatti riportato un problema muscolare nel corso del match della Dacia Arena, che lo terrà sicuramente ai box per i prossimi 10 giorni, quando l'infortunio verrà rivalutato per capire con maggiore chiarezza i tempi di recupero. Lo ha comunicato la stessa società bianconera, attraverso un comunicato ufficiale: "Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".

Ramsey ko, Locatelli si candida da titolare

Uno stop, quello del gallese, che di fatto spiana la strada per la prima da titolare di Manuel Locatelli, che a questo punto quasi certamente farà il suo esordio contro l'Empoli al fianco di Bentancur o come perno centrale in un centrocampo a tre assieme all'uruguaiano e a McKennie (che ritorna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica). Anche perché Arthur starà fuori ancora almeno due mesi, mentre Rabiot tornerà a disposizione solo dopo la sosta.