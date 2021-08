Genoa come da tradizione scatenato sul mercato quando il gong si fa più vicino. Quasi fatta per Caicedo dalla Lazio. Pronto un biennale. I due club sono d’accordo, manca l’ok del giocatore. Per Lammers questa volta è fatta: tra poco i due club firmeranno i documenti e il calciatore ha capito che l’Atalanta vuole far rispettare gli impegni presi col Genoa, il primo club a muoversi per lui. Il Verona, che ha sempre goduto delle preferenze del calciatore, si sta arrendendo. Vicino al Genoa anche Fares. Accordo con la Lazio, manca anche qui l’ok del ragazzo che preferirebbe una formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo.