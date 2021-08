L'attenzione su Cristiano Ronaldo, in questi ultimi giorni di mercato, è ovviamente massima e un eventuale infortunio avrebbe un peso enorme cosa succederà da qui al 31 gennaio. Al momento, secondo quanto risulta Sky, l’unico club che teoricamente potrebbe acquistare CR7 dalla Juve è il Manchester City. Gli inglesi non ha mai contattato direttamente la Juventus, che comunque non lascerebbe partire il giocatore ma chiederebbe eventualmente almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino. E sempre il City, da quanto ci risulta, non sarebbe disposto a girare ai bianconeri Gabriel Jesus, il giocatore che potrebbe interessare alla dirigenza juventina in caso eventuale contropartita. Insomma, un vero e proprio incastro che sembra molto complicato da realizzare, soprattutto a così pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Cda approva aumento capitale fino a 400 milioni

Intanto il club ha ufficializzato in un comunicato l'aumento del capitale sociale fino a un massimo di 400 milioni di euro. "Facendo seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno u.s. che ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale e alla successiva sottoscrizione con primarie istituzioni finanziarie del contratto di pre-underwriting avvenuta in data 30 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi in data odierna a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi €400 milioni, incluso l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Juventus, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto (l’“Aumento di Capitale”) e, a tal fine, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il prossimo 29 ottobre 2021, in unica convocazione, per approvare, inter alia, anche il progetto di bilancio dell’esercizio 2020/21. L’Aumento di Capitale si inserisce nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19 e consentirà di rafforzare la struttura patrimoniale della Società e riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24 (il “Piano di sviluppo” o il “Piano”), che sono stati confermati: consolidamento dell’equilibrio economico e finanziario, mantenimento della competitività sportiva e incremento della visibilità del brand Juventus".