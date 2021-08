Un'unica possibilità, difficile perché manca sempre meno alla chiusura del calciomercato (deadline in Serie A è il 31 agosto) e per le condizioni economiche dell’intera operazione. Difficile, ma pur sempre una possibilità. Nonostante la Juve ammetta pubblicamente che Cristiano Ronaldo resterà in bianconero, il suo procuratore – Jorge Mendes – sta flirtando con il Manchester City . La squadra allenata da Guardiola è l’unica opzione che ha Ronaldo per lasciare la Juventus in questa sessione di mercato : il portoghese, ricordiamo, ha un contratto fino al 2022 e guadagna 31 milioni di euro netti a stagione.

CR7-City: tutti i nodi da sciogliere

La Juve e il caso Ronaldo: come stanno le cose

CR7 al Manchester City è un affare molto complicato per diverse ragioni: il tempo per un affare così importante è decisamente poco, poi c’è l’aspetto economico da non sottovalutare e infine – ma non meno importante – il nodo legato alle eventuali contropartite. La Juve per privarsi di Ronaldo chiede 25/30 milioni di euro per il cartellino (Ronaldo "pesa" 25 milioni a bilancio), mentre il Manchester City dal canto suo non ha intenzione di sborsare nemmeno un euro, oltre ovviamente a quelli relativi all’ingaggio del calciatore. Per puntare con decisione su Ronaldo, la squadra allenata da Guardiola dovrebbe prima vendere Sterling e al momento non ha ricevuto offerte soddisfacenti. L’altro punto riguarda l’ipotesi contropartita: la Juventus gradirebbe Gabriel Jesus, ma il brasiliano non è in uscita per Guardiola. Insomma, la strada che porterebbe Ronaldo in Inghilterra è costallata di ostacoli difficili da superare. Per questo il suo futuro sembra essere sempre più bianconero.