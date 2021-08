Inzaghi: "Correa la nostra ciliegina sulla torta"

Non ha parlato alla vigilia della sfida di campionato. Lo ha fatto però nel pre-partita di Verona-Inter. Simone Inzaghi ha avuto modo di analizzare la partita, l'arrivo del Tucu Correa, e la coppia Dzeko-Lautaro, che non ha avuto ancora modo di giocare insieme prima della sfida del Bentegodi. "Non hanno avuto molto tempo per allenarsi insieme. Negli ultimi tre giorni - ha spiegato Inzaghi - ho visto 'Lauti' recuperato, ha tantissima volta di fare bene e mi ha dimostrato di volerci essere dall’inizio. Per lui sarà l’esordio in questo campionato, mentre inizialmente Correa, Satriano e Sensi verranno con me in panchina e saranno pronti a subentrare". Impossibile non fare una battuta sul "Tucu" Correa, che dopo l'esperienza vissuta insieme a Roma lo ha raggiunto anche a Milano: "Lo conosco benissimo, è un giocatore che mi piace ed è la ciliegina sulla torta del nostro calciomercato. Sono sicuro che darà tanto all"Inter".