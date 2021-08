Un esordio del genere forse non lo avrebbe immaginato, la doppietta alla prima con la maglia dell'Inter dopo essere arrivato nemmeno da due giorni, è qualcosa che rende ancora più straordinaria la serata di Joaquin Correa. Il fantasista dell'Inter, entrato al 74' al posto di Lautaro Martinez, ha steso il Verona con una doppietta: "E’ stata una bellissima giornata, sognavo l’Inter da piccolo e per la prima volta oggi ho indossato questa maglia e grazie a Dio è successo questo - dice a fine gara - Abbiamo vinto e ho segnato due gol. Fare subito due gol così non mi è mai successo. Ringrazio tutti i miei compagni che sin da ieri mi hanno fatto sentire come se fosse casa mia, ringrazio loro, il mister e la società che hanno avuto fiducia in me".