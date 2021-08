Atalanta-Bologna, Gasp ritrova Freuler. Probabili

Atalanta-Bologna è l'unica sfida della seconda giornata di A tra due squadre che hanno vinto al debutto in campionato. Squadre in campo al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18.30.

Atalanta, Freuler e Toloi rientrano dalla squalifica

leggi anche

Gasperini: "Non mi aspetto regali dal mercato"

Gasperini ritrova due dei tre squalificati che hanno saltato il debutto in campionato a Torino: entrambi, sia Toloi che Freuler, dovrebbero far parte dell'XI iniziale che affronterà il Bologna. A farne le spese rispetto alla formazione di partenza vista contro i granata sarebbero Palomino e Ilicic. Ancora out Zapata, che si rivedrà dopo la sosta nazionali, così come De Roon che però è fermo per decisione del Giudice Sportivo.



ATALANTA (3-4-2-1) Probabili formazioni: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini