L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della sfida al Bologna fa il punto sul calciomercato: "Non mi aspetto nessun regalo, a questo punto credo sia anche molto complicato". E sulla squadra di Mihajlovic: "Ha dei valori ed è propositiva. Arnautovic gli ha assicurato peso in attacco". Un commento anche sul girone di Champions League: "Molto competitivo. Manchester United e Vilarreal sono forti, occhio allo Young Boys" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 2^ GIORNATA Condividi:

"Il mercato non è chiuso ma non mi aspetto nessun regalo. A questo punto del mercato credo sia anche molto complicato. Non credo che l'Atalanta debba arrivare all'ultima giornata e sperare in qualcosa". Alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche delle trattative in entrata e in uscita che riguardano la sua squadra. Discorso valido anche per l'olandese Koopmeiners: "Ci sono stati presentati tanti innesti graditi, ma il mercato è stato difficile. Ci sono dei momenti in cui si può pensare a rinforzarsi e dei momenti in cui devi pensare al campo. Partenze? Forse solo Lammers potrebbe andare via".

"Champions, girone molto competitivo" approfondimento Atalanta: ecco United, Villarreal e Young Boys L'allenatore dell'Atalanta ha parlato anche del sorteggio di Champions League: "Bisogna stare attenti ad avere un accesso di ottimismo: anche lo Young Boys ha passato tre turni e vince in Svizzera da qualche anno, non è proprio una squadra facile da incontrare. Il Villarreal è una grande squadra, lo United si presenta da solo, si stanno potenziando ulteriormente. Lo United è arrivato secondo in Premier e in finale di Europa League, hanno delle potenzialità e dei giocatori importanti. Ci presenteremo cercando di fare il massimo, è un girone molto competitivo". Commento anche sulla la scelta di alcune federazioni di non mandare i giocatori in nazionale: "Ci farebbe molto comodo, ma è un problema che riguarda tutti. C'è il problema dei calendari, vedremo come usciranno. Zapata non dovrebbe andare per via dell'infortunio".

"De Roon e Zapata out, dubbi sulla trequarti" leggi anche Lega A: "Sostegno a club che negano i nazionali" L'ultimo rinforzo arrivato in nerazzurro è Zappacosta: "Atleticamente sta bene, ha fatto qualche amichevole col Chelsea - dice di lui Gasperini - credo che ci darà una grossa mano. Dovremo fare qualche prova per capire se a volte possiamo giocare con un esterno in più, magari ricoprire una posizione più avanzata". Chi è andato a segno a Torino e ha mercato è Piccoli: "Per me può restare sicuramente, poi se la società ritiene che per la sua crescita sia meglio giocare altrove vedremo - spiega l'allenatore - è una scelta che lascio alla società e al giocatore". Spazio anche alle opzioni per la formazione: "C'è solo De Roon squalificato, poi Zapata si sta riprendendo e spero che sia pronto dopo la sosta. Ilicic titolare? Non lo so, c'è lui, ma anche Malinovskyi e Miranchuk. Potrebbero giocare due sue tre, o uno soltanto. Pasalic o Pessina? Entrambi danno il meglio sulla trequarti, Mario può crescere da centrocampista".