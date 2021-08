Lazio-Spezia, Luis Alberto ancora in ballottaggio

Sarri non può contare su Luiz Felipe e deve sciogliere un ballottaggio a tre in mezzo al campo. Thiago Motta recupera qualche uomo rispetto all'emergenza di Cagliari. Lazio e Spezia si affrontano all'Olimpico alle 18.30

Lazio, Luiz Felipe acciaccato

Prima all'Olimpico per Sarri, che in un certo senso aveva giocato "in casa" anche ad Empoli, nel suo bel debutto in biancoceleste. Contro lo Spezia c'è da fare i conti con un problemino in difesa dovuto alle condizioni di Luiz Felipe: al suo posto al fianco di Acerbi giocherà Radu. Confermati i terzini Lazzari e Hysaj, si prospetta invece un ballottaggio a 3 a centrocampo, tra Akpa-Akpro, Luis Alberto e l'ultimo arrivato Basic. Il favorito è il primo, che figurava nell'XI iniziale al Castellani e dovrebbe essere confermato. Partiti Correa e Caicedo, nel tridente trova sempre più spazio Pedro.



LAZIO (4-3-3) Probabile formazione: Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri