L'allenatore biancoceleste alla vigilia della gara contro lo Spezia: "Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, voglio una squadra dal baricentro più alto. Ci saranno alti e bassi". Sulla gestione di Luis Alberto: "Mi piacciono i giocatori di qualità, è importante per noi". Capitolo formazione: "Luiz Felipe da valutare, per Basic inserimento graduale". E sulla situazione CR7: "Via dalla A? Contano le idee e in Italia ci sono"

Dopo la vittoria all'esordio contro l'Empoli, la Lazio torna all'Olimpico e si prepara ad affrontare lo Spezia nella seconda giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 28 agosto alle 18:30. Maurizio Sarri ha presentato la gara in conferenza stampa: "Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, in primis sul baricentro della squadra che nel secondo tempo contro l'Empoli è stato troppo basso – le parole dell'allenatore - abbiamo margini di miglioramento in entrambe le fasi di gioco, vediamo se piano piano riusciamo a salire. Non sono percorsi lineari, ci saranno alti e bassi". Con un cenno alle condizioni del terreno di gioco: "Quello dell'Olimpico è indegno - evidenzia Sarri - raramente ho visto un campo così".

"Luis Alberto in crescita, sarà importante" approfondimento Serie A, 2^ giornata: presentazione e statistiche L'allenatore biancoceleste si è concentrato anche su Luis Alberto, partito dalla panchina nella prima di campionato e Empoli: "Fisicamente è in crescita, noi però dobbiamo gestire una squadra in fase di transizione e non è semplice. La Lazio a centrocampo poteva permettersi certe cose perché c'erano cinque difensori e una punta e mezza. Nelle prime partite abbiamo privilegiato la solidità ma ciò non vuol dire che Luis Alberto non sia importante, anzi a me piacciono sempre i giocatori di qualità". Si riparte dal 4-3-3: "Cambio modulo? In realtà la settimana scorsa abbiamo fatto delle partite con il 4-3-1-2 solo perché affrontavamo l'Empoli che adotta questo assetto”.

"Luiz Felipe non mi preoccupa, Basic deve inserirsi" Sui singoli, Sarri aggiunge: “Luiz Felipe non ha subito un infortunio serio, ha fatto gli accertamenti e vedremo se potrà a essere della partita o meno. Basic è pronto fisicamente, ha fatto tre presenze in Francia ma è da inserire e il suo inserimento non sarà come quello di Pedro: ci vorrà più tempo perché viene da un altro campionato". C'è spazio anche per il calciomercato: "Kamenovic non so se resterà, dipende dal mercato. Un'altra follia del calcio moderno, ad esempio, è proprio questa gestione delle partite con le trattative ancora in corso".