L'allenatore dell'Empoli esalta l'impresa della sua squadra allo Stadium contro la Juventus: "Sabato mattina avevo detto alla squadra che poteva essere una serata da raccontare ai genitori e ai figli. Abbiamo fatto 70 attacchi contro i 79 della Juventus, ho un gruppo incredibile. Premio partita? Ho cancellato l'allenamento di domenica" JUVENTUS-EMPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

Successo storico per l'Empoli, che supera la Juve allo Stadium e si rifà dopo il ko nel primo turno di campionato contro la Lazio. Il gol di Mancuso vale tre punti: "Sabato mattina avevo detto alla squadra che poteva essere una serata da raccontare ai genitori e ai figli. Questo è un regalo che ci volevamo fare, ho detto anche all'intervallo di non perdere questa occasione - è la gioia dell'allenatore empolese Aurelio Andreazzoli nel postpartita - sono contento per i ragazzi, gli avevo detto che si poteva fare: l'emozione principale è vederli contenti, aver fatto un buon lavoro e aver portato a casa quello per cui siamo venuti a Torino".

"Premio vittoria? Un giorno di riposo in più" leggi anche Allegri: "Da ora basta pensare a CR7" "Battere la Juve è una soddisfazione me l'ero tolta alla Roma, alla seconda panchina in giallorosso" ricorda con orgoglio Andreazzoli. "Che sia una serata storica mi interessa il giusto, mi interessano i tre punti e farli in questo stadio contro questa squadra vale molto di più" aggiunge, soffermandosi sui numeri. "Io ho un foglio con i dati della partita e leggo che abbiamo fatto 70 attacchi contro i 79 della Juventus. Questo è essere produttivi. L'interpretazione? Stasera siamo stati più bravi a trovare soluzioni. Dare una mentalità è questione di tempo, questo tempo lo puoi accorciare facendo risultati come quello di stasera. Se il risultato arriva con il bel gioco, tanto meglio. Il mio è un gruppo di ragazzi incredibili". L'allenatore rivela anche il premio partita: "Domenica mattina dovevamo allenarci ma i ragazzi hanno vinto e gli ho dato un giorno di ferie: se lo meritano".