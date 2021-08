Milan-Cagliari, Krunic dal 1'. Cragno dà forfait

Primo appuntamento casalingo per il Milan che al debutto in campionato ha raccolto i 3 punti a Genova contro la Samp mantenendo la porta inviolata. Qualche rimpianto per il Cagliari, reduce da un 2-2 in rimonta con lo Spezia da cui si aveva la sensazione che potesse uscire qualcosa di più. Ma i segnali inviati da Joao Pedro sono confortanti per Semplici...