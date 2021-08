Il Cagliari muove le ultime mosse di mercato: in difesa è sempre più vicino l'accordo con Caceres, svincolato dallo scorso luglio. In attacco avanza l'idea Kalimuendo del Psg, che arriverebbe in Sardegna con la formula del prestito

Il Cagliari di Semplici è attivo sul mercato per chiudere le ultime mosse. In difesa è sempre più vicino l'arrivo di Martin Caceres : il difensore uruguaiano classe 1987 è svincolato dal 1 luglio dopo la fine della sua esperienza con la maglia della Fiorentina (61 partite e 4 gol per lui in due anni in viola) e il giocatore sarebbe pronto ad accettare la proposta del Cagliari. Con il club sardo, Caceres dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione sul secondo . L'affare prosegue nel verso giusto ed è sempre più vicina la firma. Dopo l'esperienze in Serie A con le maglie di Juventus, Hellas Verona, Lazio e Fiorentina, adesso nel suo futuro sembra esserci la maglia rossoblù del Cagliari.

Cagliari: per l'attacco avanza l'idea Kalimuendo del Psg

Oltre al profilo di Gianluca Scamacca del Sassuolo, su cui però c'è anche la Juventus, per il reparto offensivo il Cagliari avanza sul dossier Arnaud Kalimuendo, il giovane e promettente attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain. L'attaccante classe 2002, l'anno scorso in prestito al Lens in Ligue 1 (7 gol in 28 presenze alla sua prima stagione completa in prima divisione), è un profilo che piace alla dirigenza rossoblù e le parti sono a lavoro per trovare un accordo. Sul giocatore da giorni c'è anche l'Atalanta, ma l'attaccante franco-congolese potrebbe arrivare in Sardegna con la formula del prestito. Le prossime ore saranno decisive.