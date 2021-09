L'attaccante bosniaco, in gol la sua Bosnia nel pareggio per 1-1 contro la Francia, ha parlato dei suoi obiettivi anche con la maglia dell'Inter: "Non importa l'età, ma quello che riesci a dare in campo e io ho sempre fatto parlare quello. Il gol è importante ma punto al successo di squadra, voglio vincere con l'Inter"

Dopo sei stagioni alla Roma, Edin Dzeko ha iniziato una nuova avventura con la maglia dell'Inter segnando anche un gol all'esordio contro il Genoa. Il bosniaco è stato scelto per sostituire Romelu Lukaku e, nonostante i suoi 35 anni, ha ancora tanto da dare ai nerazzurri, come ha detto dal ritiro della sua Bosnia, poco prima di scendere in campo e segnare un gol decisivo contro la Francia. "Le risposte le ho sempre date sul campo – ha dichiarato l'attaccante – Non importa se sei vecchio, importa cosa riesci a fare sul campo. Sono concentrato sulle mie partite e su quello che fa la squadra. Il compito dell'attaccante è sempre quello di segnare, non esiste un centravanti che possa prevedere il numero di gol a fine stagione. Vorrei poter segnare ogni partita, ma è impossibile. Ma so che farò del mio meglio per far vincere la squadra, al titolo di capocannoniere non ci penso neanche. Vorrei solo che l'Inter vincesse. Il successo di squadra è più importante del successo di un singolo".