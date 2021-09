L'ex terzino, che in carriera ha collezionato 128 presenze con i bianconeri, sarà collaboratore dell'attività di base e del progetto Academy del club. Un ritorno alle origini per De Ceglie che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus

Paolo De Ceglie torna alla Juventus . L'ex terzino, che qualche mese fa ha chiuso la sua carriera da calciatore dopo l'esperienza negli Stati Uniti con il Miami Beach, ripartirà dai bianconeri, entrando a far parte dello staff del settore giovanile. De Ceglie, infatti, sarà collaboratore dell'attività di base e del progetto Academy che vede la Juventus impegnata in giro per il mondo con l'obiettivo di insegnare la filosofia bianconera, portando i giovani a una crescita calcistica e umana.

Ritorno alle origini

leggi anche

Juventus, ecco la lista Champions: out Kaio Jorge

Per De Ceglie è un ritorno alle origini, lui che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus: dall'ingresso nel 1996 fino all'esordio in prima squadra nel 2006. L'ex calciatore ha vinto quattro trofei con la Primavera bianconera (campionato, Supercoppa, Coppa Italia e torneo di Viareggio), alzando poi sette trofei con la prima squadra (tre scudetti, tre Supercoppe italiane e una Coppa Italia). De Ceglie vanta 128 presenze con la Juventus, impreziosite da due gol (contro il Lecce, in Serie B, nel 2006 e contro il Chievo, in Serie A, nel 2012) e otto assist.