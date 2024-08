Motta: "Vlahovic leader positivo, con la Roma..."

L'allenatore della Juve commenta il successo sul Verona che fa il paio con quello sul Como all'esordio: "Complimenti a questi ragazzi che sono forti tecnicamente, fisicamente e mentalmente, noi cerchiamo solo di metterli nelle migliori condizioni". Ora la sfida alla Roma: "Sarà una gara bellissima da giocare e lavorereremo per ottenere il risultato che vogliamo". Vlahovic: "Motta? Ci chiede di non sbagliare mai atteggiamento" CLASSIFICA - PAGELLE

C'è evidente soddisfazione nelle parole di Thiago Motta al termine della gara che ha visto il successo della Juve sul Verona, ma più in generale per questo avvio di stagione con due vittorie, sei gol fatti e zero subiti. Frutto di unatteggiamento di squadra votato all'aggressività, alla voglia di riconquistare palla e andare a fare gol: "Complimenti ai ragazzi, per noi è importante recuperare palla velocemente per poi terminare subito l'azione, in occasione del primo gol ha finalizzato Dusan ma sono stati bravi tutti". Un attacco che è sempre coinvolto nel gioco della squadra: "I nostri attaccanti ci hanno aiutato tanto, indirizzando la pressione, dando una mano a quelli dietro. E' importante avere equilibrio tra fase difensiva e offensiva, questo ti porta a fare gare come quelle di stasera". Un Vlahovic sempre in crescita: "Un leader positivo nel gruppo, ha giocato per la squadra, facendo molto movimento e soprattutto è un giocatore che sa fare gol, sono soddisfatto di lui, deve continuare così".

"Con la Roma cercheremo di fare una grande prestazione" E' una squadra che sta per essere completata e che anche oggi ha schierato tanti giovani e ha segnato Savona, gettato nella mischia da titolare al Bentegodi: "Noi lavoriamo tutti ma questi sono ragazzi forti, hanno qualità tecnica, fisica e mentale, noi cerchiamo di aiutarli e metterli in condizione di fare un buon lavoro ma alla fine i protagonisti sono loro che sono giocatori di alto livello". Su una Juve che vuole essere padrona del gioco: "E' molto importante l'atteggiamento, all'inizio loro aspettavano e cercavano il nostro errore, avevano un blocco medio e noi volevamo giocare con la palla per tirarli fuori e attaccare la profondità, lo hanno fatto tutti molto bene, i nostri tifosi ci hanno sostenuto perché questi ragazzi fanno bene". Prima della sosta già un esame impegnativo contro la Roma: "E' una gara bellissima da giocare, saremo al massimo per fare del nostro meglio e proveremo a fare una grande prestazione per raggiungere il risultato che vogliamo".

Vlahovic: "Il mister ci chiede di non sbagliare atteggiamento" Con una doppietta, Dusan Vlahovic ha trascinato la Juve al successo: "Abbiamo conquistato i tre punti, sono contento per Savona, per la squadra e per i tifosi - spiega - Stiamo facendo un gioco diverso, ma questo non vuol dire che non abbiamo fatto bene nell'ultimo anno". Vlahovic si è ripreso quanto mancato con il Como: "Col Como sono stato un po' sfortunato, oggi sono arrivati i gol e sono felice dell'atteggiamento della squadra. I risultati sono la conseguenza del lavoro che facciamo. Non vorrei però che quello che dico fosse interpretato nel modo sbagliato, sicuramente il mister sta lavorando molto sull'aggressività. L'atteggiamento non si può sbagliare, perché da quello viene tutto. L'unità del gruppo è la cosa più importante".