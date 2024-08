Dove vedere Cagliari-Como

La partita tra Cagliari e Como, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 26 agosto alle 18.30 in diretta sull' app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Como

Questa sarà la settima sfida tra Cagliari e Como in Serie A: i lombardi conducono per tre vittorie a due – completa il quadro un pareggio. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dopo 42 anni e 151 giorni, ovvero dal 28 marzo 1982 (vittoria 2-0 dei sardi al Sant'Elia). Il Cagliari è imbattuto in tre sfide casalinghe contro il Como in Serie A (2V, 1N), tutte tra il 1976 e il 1982, con quattro gol realizzati e solo uno subito. Dopo il pareggio contro la Roma, il Cagliari potrebbe rimanere imbattuto nelle prime due gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2011/12 (due vittorie in quel caso); l'ultima volta che i sardi hanno invece pareggiato entrambe le prime due partite stagionali nel torneo risale al 1981/82. Dopo lo 0-0 contro la Roma, il Cagliari potrebbe non subire gol in entrambi i primi due match stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1979/80 e il 1966/67. Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite (1V, 1N, 1P), tante volte quante nelle precedenti 32 gare di Serie A (7V, 10N, 15P). Il Como potrebbe vincere una delle prime due gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52 (due su due in quel caso); da allora i lombardi non hanno più trovato il successo nei primi due match nei successivi 10 campionati di Serie A. Il Como ha vinto solo una delle ultime 35 trasferte di Serie A (11N, 23P) – 1-0 contro il Piacenza il 2 marzo 2003 – perdendo nello specifico ognuna delle sei più recenti nel torneo.