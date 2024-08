Il proprietario del Milan e numero 1 di RedBird, Gerry Cardinale , ha pranzato lunedì 26 agosto insieme a Fonseca , Ibrahimovic , Furlani e Moncada . Subito dopo la dirigenza è andata via senza incontrare la squadra, che è stata convocata a Milanello alle 15.30 per l’allenamento delle 17. Cardinale ha ribadito la sua vicinanza e il supporto all'allenatore rossonero.

Milan, un solo punto nelle prime due giornate

Intanto la squadra sta preparando lo scontro diretto con la Lazio, in programma sabato 31 agosto alle 20:45. Una partita importante per ritrovare entusiasmo dopo un inizio di stagione difficile: il Milan ha pareggiato allo scadere nell'esordio in campionato contro il Torino e ha perso in trasferta col Parma. Un solo punto, quindi, nelle prime due giornate di campionato per i rossoneri, che vogliono invertire la rotta.