Il difensore della Juventus, Danilo, ha rilasciato una lunga intervista allo youtuber brasiliano Eduardo Semblano. Oltre ai temi legati alla nazionale verdeoro, il difensore classe 1991 ha parlato anche del club bianconero, una squadra e una società in cui si identifica nonostante sia arrivato da poco: "Io sono alla Juventus solo da due anni, ma mi identifico davvero in questo club e nella sua capacità di lavorare. Qui ci sono grandi possibilità per lavorare e io credo molto nel lavoro". Successivamente ha anche parlato del ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e del rinnovo di Chiellini: "Allegri ha scritto una storia incredibile in questo club e ha la vittoria nel suo DNA. Un altro passo importante è stato il rinnovo di Chiellini, che è un simbolo del lavoro alla Juve". E sulle gerarchie in vista della prossima Champions League ha detto: "PSG, City e Liverpool sono un passo avanti a noi. Non partiamo favoriti ma credo molto nel lavoro e siamo molto motivati per affrontare la stagione in maniera competitiva".