L'allenatore azzurro presenta il big match contro la Juventus in programma nel prossimo turno di campionato: "È una di quelle partite che sogni da bambino e noi ci arriviamo in condizione ottimale. Ma i voli transoceanici creano problemi: è una cosa su cui si dovrebbe ragionare. Se vinciamo andiamo a +8? È un giochino che non faccio. Ma affrontare una Juve in difficoltà è per noi uno svantaggio". Sulla formazione: "Anguissa sarà titolare" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 3^ GIORNATA

Ripartire al massimo per continuare il percorso a punteggio pieno in campionato. È questo l'obiettivo del Napoli, che dopo le prime due vittorie consecutive in Serie A contro Venezia e Genoa è subito chiamato al big match contro la Juventus. Una super sfida quella valida per la 3^ giornata di campionato in programma domani, sabato 11 settembre, alle 18 al Maradona. Diverse assenze tra i bianconeri, ma questo non deve fare abbassare l'attenzione a Insigne e compagni. Lo ha detto chiaramente Luciano Spalletti, che ha presentato la partita in conferenza stampa. "Chi ha sognato il grande calcio da bambino come me - ha esordito l'allenatore del Napoli -, sognava queste sfide. Anche i calciatori vogliono andare a giocare gare così. Siamo nella situazione ottimale che abbiamo sempre sognato. Allegri ha detto che siamo candidati allo scudetto? Secondo me è un pensiero reale. Quando fai parte della Juve l'obiettivo e il pensiero deve essere quello. Secondo me ha ragione e ha detto la verità".

"Calendari da rivedere, bisogna trovare delle soluzioni. Anguissa è pronto: giocherà" Inevitabile un pensiero sui giocatori di rientro dalle Nazionali. La Juventus dovrà rinunciare ai sudamericani, il Napoli ritroverà Osimhen, che però potrà svolgere solo la seduta di rifinitura. "Con queste partite delle Nazionali e questi obblighi dei voli transoceanici - ha detto Spalletti - qualche problema per le società viene sempre fuori. Il presidente mi trova d'accordo quando dice che questa cosa va messa a posto. Sarà sicuramente una giornata di campionato condizionata e penalizzante per certe squadre, è un po' come quando vai a teatro e non trovi i migliori attori a fare le scene. Io penso che questo sia l'aspetto decisivo per prendere delle decisioni e trovare delle soluzioni a questo problema. Come è successo alla Juve, ci dobbiamo rendere conto all'ultimo momento di quello che sarà il nostro scenario. Come stanno i nostri giocatori? Benissimo. Quelli che hanno dovuto fare questi voli e queste partite in Nazionale naturalmente hanno nei muscoli e nella testa le fatiche di queste partite perché poi sappiamo quanto ci tengono a dare un contributo alla loro nazione. Se scendiamo nei particolari, Lobotka non sta molto bene, Zielinski bisogna vedere. Ce ne sono anche altri che dobbiamo valutare. Però ci sono altri calciatori che si sono allenati e stanno bene per dare un contributo importante in questa partita". Uno di questi sarà l'ultimo arrivato, Anguissa, pronto per scendere in campo contro i bianconeri: "Frank, perché preferisce essere chiamato così, ha fatto vedere sin dal momento in cui ha salutato i compagni di squadra che è uno di questo livello. È un calciatore che a noi sarà molto utile perché le sue caratteristiche non si trovano in altri componenti della nostra rosa. È quello che cercavamo per andare a completare il centrocampo, Giuntoli è stato bravo a trovarlo e lui ha dimostrato di essere pronto per questa sfida. Domani gioca perché è pronto".