Probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Gasperini perde Muriel (un mese di stop per l'attaccante colombiano) ma ritrova Duvan Zapata: possibile una staffetta con Piccoli, anche in vista del debutto in Champions di martedì sera. Italiano alle prese con i rientri all'ultimo minuto dei sudamericani dagli impegni con le nazionali: probabile l'esordio di Torreira

Partita che promette grande spettacolo, tra due cultori del calcio offensivo come Gasperini e Italiano. Atalanta e Fiorentina si sfidano al Gewiss Stadium nel match serale del sabato (fischio d'inizio alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Nerazzurri con un occhio anche al debutto in Champions League di martedì sera sul campo del Villarreal, ospitano la formazione viola che in Europa ci vorrebbe ritornare e dimenticare le ultime due stagioni negative che si sono concluse con una salvezza ottenuta soltanto nelle giornate conclusive. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match.

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Gasperini: "Noi i più penalizzati da calendario" Una ripartenza all'insegna dell'emergenza, è questo che attende l'Atalanta per la sfida contro la Fiorentina. La formazione allenata da Gasperini ritrova Zapata, ma perde Muriel per un mese a causa della lesione del quadricipite femorale sinistro. Le alternative comunque non mancano per l'allenatore nerazzurro, che dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia formata da Malinovskyi e Zapata, con il colombiano che potrebbe essere alternato con Piccoli, anche in visto del prossimo impegno di Champions League. Tante conferme invece negli altri reparti, con l'inserimento di Zappacosta che va verso il nuovo esordio con la maglia dell'Atalanta. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini