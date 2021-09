Inzaghi: "Bastoni non ci sarà con la Sampdoria"

"Tifosi mi sono stati vicini da subito"

"Io penso già da prima di Inter-Genoa, dalla presentazione quando i tifosi mi hanno dato il benvenuto prima della conferenza. Per me è stato un segnale importante, poi sono venuti a salutare la squadra qui ad Appiano in ritiro ed è stato un bellissimo incontro. Per tutti gli allenatori deve parlare il campo, ma mi ha fatto molto piacere il tifo nerazzurro come mi ha accolto. Già dall’amichevole a Parma, dove sono potuti venire: sono sempre stati vicini alla squadra, li ho ringraziati a Verona perché a fine primo tempo eravamo in svantaggio e hanno sempre accompagnato la squadra".