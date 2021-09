Duelli in fascia e recuperi difensivi favoriscono i picchi di velocità raggiunti da diversi giocatori nel corso delle partite della terza giornata. Con i dati della Lega Serie A abbiamo stilato la classifica considerando il massimo sprint raggiunto in chilometri orari. Volano le ali dell’Inter, ma nessuno corre come un norvegese di una neopromossa