Genoa-Fiorentina: Castrovilli dal primo minuto

Genoa-Fiorentina è la prima partita di Serie A in programma questo sabato (calcio d'inizio alle 15). Ballardini farà a meno di Caicedo: in attacco pronti Pandev e Destro. Nel gruppo di Italiano, fuori Venuti per infortunio: al suo posto ci sarà Odriozola dal 1'. Castrovilli e Nico Gonzalez pronti a partire titolari TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Il Genoa arriva dalla vittoria in rimonta contro il Cagliari (3-2), la Fiorentina dal colpaccio a Bergamo contro l'Atalanta (2-1): la partita del Luigi Ferraris si prospetta interessante tra due squadre che sembrano in un momento di buona salute. Queste le parole di Ballardini in conferenza stampa: "La Fiorentina è la rivelazione di questo campionato, ma noi siamo una squadra di qualità e potremo dire la nostra". Italiano invece ha avvertito ambiente e squadra: "Noi rivelazione? Troppo presto. Il Genoa ha dato fastidio al Napoli e ha vinto in rimonta a Cagliari, sono forti. Servirà la massima attenzione". Calcio d'inizio alle 15:00. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre.

Genoa, Caicedo ancora out. Davanti spazio alla coppia Pandev-Destro leggi anche Fantacalcio, i "campo o panca" della 4^ giornata Ballardini schiererà il suo 3-5-2 ma sarà privo di Felipe Caicedo, alle prese con il fastidio al flessore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore ma l'attaccante non sarà a disposizione del proprio allenatore. In difesa Vanheusden è favorito su Biraschi per affiancare Criscito e Maksimovic. A centrocampo confermato Touré e Rovella con l'ex Badelj che è recuperato. In attacco Pandev e Destro sono i favoriti per partire dal primo minuto. GENOA (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Touré, Fares; Pandev, Destro. All.: Ballardini.