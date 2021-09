L'allenatore del Bologna dopo la sconfitta per 6-1 a San Siro: "Nel primo tempo ero abbastanza soddisfatto nonostante il risultato, poi abbiamo preso gol troppo facilmente e perso solidità difensiva. Dobbiamo tornare a difendere come fatto nelle ultime partite, poi davanti abbiamo qualità per risolverla"

Dopo aver mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive, il Bologna compie un passo indietro importante e perde addirittura 6-1 sul campo dell'Inter. Una sconfitta che Sinisa Mihajlovic, intervenuto al termine della partita, ha commentato così: "Il risultato a fine primo tempo era molto pesante per come avevamo giocato, abbiamo poi preso gol troppo facilmente nel secondo tempo e abbiamo perso la solidità difensiva che abbiamo dimostrato nelle scorse partite. Ogni sbaglio lo paghi contro grandi giocatori contro quelli dell'Inter. Nel primo tempo ero abbastanza soddisfatto nonostante le tre reti subite, poi giochi con l'Inter a Milano e prendi sei gol. E' una batosta, fortunatamente martedì si gioca nuovamente contro il Genoa. Sapevamo che l'Inter gioca così, hanno gamba e grandi giocatori. Il primo e terzo gol sono stati su due rimpalli favorevoli per loro. Non siamo stati bravi a sfruttare i loro errori".