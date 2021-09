Inter-Bologna: Correa con Lautaro? Le probabili

Inzaghi pensa alla coppia argentina per il suo attacco: Dzeko potrebbe partire dalla panchina. Dimarco-Dumfries sulle fasce. I tre dietro intoccabili. Mihajlovic ha meno dubbi: ballottaggi aperti sulla trequarti. Arnautovic ci sarà TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

L'Inter per rilanciarsi in campionato dopo il piccolo stop di Genova. Il Bologna per continuare a stupire in questo inizio di campionato (due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate). Questo il biglietto da visita di Inter-Bologna, la seconda partita in programma in questo sabato di Serie A. Simone Inzaghi andrà alla ricerca di tre punti per dimenticare anche la sconfitta interna accusata contro il Real Madrid. E Mihajlovic punzecchia i nerazzurri: "Hanno punti deboli, possiamo batterli". Calcio d'inizio alle ore 18, di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Inter: Inzaghi pensa al turnover. Lautaro con Correa in attacco? leggi anche Calendario Serie A, le partite della 4^ giornata Aumentano le possibilità di vedere una coppia di attaccanti tutta argentina in questo Inter-Bologna. Simone Inzaghi potrebbe lasciare in panchina Dzeko per far partire del primo minuto 'El Tucu' Correa insieme a Lautaro Martinez. Con Sensi ai box (distrazione al collaterale del ginocchio destro), i tre di centrocampo saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dimarco e Dumfries favoriti per partire sulle fasce dal primo minuto. I tre dietro invece dovrebbero essere gli stessi: Skriniar, De vrij e Bastoni. INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.