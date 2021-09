Il sabato sera di Serie A vede in campo Salernitana e Atalanta, di nuovo avversarie in Serie A a 73 anni dall'ultima volta: fischio d'inizio in programma allo stadio Arechi alle 20:45. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Il sabato sera di Serie A si chiude allo stadio Arechi. Nella quarta giornata si incrociano la Salernitana di Fabrizio Castori, ancora a quota 0 punti, e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, a caccia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. In Serie A le due squadre si sono incrociate solo due volte, con un doppio 0-0 nella stagione 1947/48 mentre la Salernitana non ha mai battuto l'Atalanta nelle otto partite giocate tra i due club in B. Incroci dal sapore speciale per Nwankwo Simy e Matteo Pessina: il centravanti oggi alla Salernitana ha segnato la sua prima rete nel massimo campionato italiano proprio contro l'Atalanta nel 2016, mentre il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale di Mancini ha segnato il primo gol in B il 30 febbraio del 2018 proprio contro la Salernitana, quando vestiva la maglia dello Spezia.