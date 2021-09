L'allenatore giallorosso alla vigilia della trasferta di Verona: "L'arrivo di Tudor è una difficoltà in più, non abbiamo indicazioni sul suo gioco". Sull'emergenza terzini: "Non penso a Santon, ma a Tripi. Non ha esperienza, ma è intelligente e romanista. Arriverà il momento di Mayoral. Villar? Nessun problema con lui" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^ GIORNATA Condividi:

Un testacoda, ma con tante difficoltà. Nonostante la classifica opposta, Verona-Roma è un match che nasconde tante insidie per i giallorossi secondo José Mourinho. Difficoltà legate, soprattutto, dal cambio di allenatore con l'arrivo di Tudor sulla panchina gialloblù: "La partita di domani ha una difficoltà in più, un nuovo allenatore del quale non abbiamo indicazioni sul suo tipo di gioco - spiega Mourinho in conferenza stampa - Cercherà di ripetere i suoi principi, ma ha giocatori diversi rispetto a prima. Ci sono tanti interrogativi senza risposta, questa è una difficoltà extra per noi perché non possiamo immaginare che gioco proporranno. Il Verona mi piace, ha zero punti, ma poteva fare risultato contro Bologna e Inter. Secondo me finiranno bene in classifica. I cambi di allenatore di Cagliari e Verona? Mi dispiace per Di Francesco e Semplici, mi auguro che possano tornare presto. Sono contento che torni Mazzarri, ci siamo affrontati sia in Italia che in Inghilterra".

"Tripi verrà convocato. Intelligente e con il cuore...romanista" Ancora diversi dubbi da sciogliere per Mourinho che deve valutare le condizioni di Vina e Mkhitaryan: "Hanno due piccoli problemi - spiega - Sono ancora in dubbio, aspetto di capire se saranno disponibili". Se in attacco i giallorossi hanno varie soluzioni, in difesa la coperta è più corta e Mourinho, che non esclude la difesa a tre, tiene in considerazione anche il giovane Filippo Tripi, classe 2002, che verrà convocato per Verona: "Ha svolto il precampionato con noi, ha giocato tante partite e ha imparato il nostro modo di pensare - ammette il portoghese - È un ragazzo intelligente che può giocare in tutte le posizioni difensive, ma anche a centrocampo. Non ha esperienza, ma è intelligente e ha un cuore romanista. Non penso al reintegro di Santon".

"Mayoral è un fantastico professionista, sarà importante" Parlando degli attaccanti, Mourinho si è soffermato sull'impiego ridotto di Borja Mayoral in questa prima fase: "Il problema? La Fifa dice che non possiamo giocare in 12 - scherza l'allenatore - A Borja non manca nulla, lavora tantissimo e devo solo ringraziarlo perché è un fantastico professionista. Posso dire che sarà importante per lui. Mi piace di più oggi che due mesi fa. Abraham sta molto bene, così come Shomurudov e possiamo giocare con due punte. Nell'ultima partita li ho schierati insieme perché possiamo farlo, con il Sassuolo negli ultimi 20' abbiamo giocato con 2 punte ma non possiamo farlo senza avere un'alternativa in panchina. Borja è freddo davanti la porta, fa gol però mi piacciono anche Abraham e Shomurodov, però è ovvio che Borja voglia di più, ma il suo momento arriverà".