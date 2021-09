Tudor: "Grandi motivazioni. Mou? Mi preoccupa..."

Inizierà contro la Roma il percorso di Igor Tudor alla guida dell'Hellas Verona. Un déjà vu per l'allenatore croato che, come nella sua seconda esperienza con l'Udinese, giocherà il primo match contro i giallorossi. In quel caso Tudor perse 4-0, ma stavolta l'obiettivo è conquistare punti per risollevare un Verona ancora fermo a zero in classifica: "Noi l'abbiamo preparata al meglio possibile - spiega Tudor in conferenza stampa - La squadra ha lavorato bene, ho visto voglia di fare, domenica ci saranno grandi motivazioni: giochiamo nel nostro stadio e non si vince da tanto. Vogliamo fare bene, una prestazione giusta, concreta e senza distrazioni. Venire a giocare qui da avversario è sempre stato difficile. Il supporto ci sarà, starà a noi guadagnarcelo ogni volta di più".