Dopo la netta e convincente vittoria contro il Bologna di sabato pomeriggio (6-1), Simone Inzaghi e la squadra sono già a lavoro per preparare la sfida di martedì contro la Fiorentina. Nella seduta di allenamento di oggi, Arturo Vidal e Joaquin Correa (che contro il Bologna era uscito al 29' del primo tempo dopo aver subito una botta al bacino ) hanno svolto un lavoro personalizzato . Il cileno, che accusa uno stato di affaticamento muscolare , verrà rivalutato nella giornata di lunedì, mentre ' El Tucu ' sta meglio anche se avverte ancora un po' di dolore nella zona in cui ha subito il colpo. Nel caso dell'attaccante argentino, si attende che il dolore passi. Se dovessero esserci ulteriori miglioramenti nella giornata di domani, Simone Inzaghi potrebbe quindi portarlo per la trasferta di Firenze, facendolo partire dalla panchina . L'obiettivo è quello di averlo a pieno regime per la sfida contro l'Atalanta in programma il prossimo sabato alle 18:00.

I prossimi impegni dell'Inter in campionato

Quella che sta per iniziare sarà una settimana importantissima per il proseguio del campionato dell'Inter di Inzaghi. Dopo aver raccolto 10 punti nelle prime quattro giornate, i nerazzurri sono attesi martedì a Firenze per la delicata sfida contro una Fiorentina in grande forma. Sabato prossimo poi a San Siro arriverà l'Atalanta, per un'altra partita dal sapore di scontro diretto per i piani alti della classifica. Ecco perché Inzaghi dall'infermeria aspetta notizie confortanti: l'allenatore dell'Inter ha bisogno di un gruppo di giocatori più completo possibile.