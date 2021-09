Roma-Udinese, la conferenza di Mourinho LIVE

Sconfitta inaspettata col Verona?

"Sconfitta col Verona che in pochi si aspettavano? No, perché? Non dobbiamo entrare nella dinamica dell'euforia o della depressione. Mi avete visto celebrare come un pazzo una vittoria speciale a un minuto speciale. Mi avete visto euforico un minuto in due mesi, per il resto sono sempre stato tranquillo, equilibrato. E allo stesso modo, dopo un ko, non mi vedrete nella dinamica opposta. Abbiamo perso, siamo tristi ma dobbiamo restare equilibrati. Non è un risultato che mi spinge da una parte o dall'altra. Abbiamo ancora tanto da fare, nel positivo e nel negativo dobbiamo restare tranquilli. Non siamo candidati a niente, solo a vincere la prossima partita".