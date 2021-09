4^ giornata, le partite di oggi

La quarta giornata di Serie A, avviata venerdì sera con la vittoria del Torino sul campo del Sassuolo e passata per le tre gare del sabato, riparte con cinque partite in calendario di domenica. Le prime a scendere in campo saranno l'Empoli, alla ricerca dei primi punti in casa, e la Sampdoria, ancora a secco di vittorie: si sfideranno alle 12:30 al Castellani. Una sola gara in calendario alle 15: è quella tra il Venezia, fresco dei primi tre punti in campionato, e lo Spezia. Due le gare in programma alle 18: la Roma di Mourinho, a punteggio pieno, fa visita al Verona del neo allenatore Igor Tudor. Alla stessa ora la Lazio ospita invece il Cagliari, fresco di avvicendamento tra Semplici e Mazzarri in panchina, all'Olimpico. A chiudere la domenica calcistica di Serie A è il posticipo serale tra Juventus e Milan, in programma allo Stadium alle 20.45: di fronte i bianconeri di Allegri, alla ricerca della prima vittoria in campionato, e i rossoneri di Pioli, che hanno vinto le prime tre partite della Serie A 2021/22. Chiuderà la giornata Udinese-Napoli, in calendario lunedì sera alle 20:45.