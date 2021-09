Bologna-Genoa, le probabili: c'è Orsolini

Due dubbi in difesa per Mihajlovic, un ballottaggio per reparto invece per Ballardini che potrebbe optare per un po' di turnover. Le probabili formazioni di Bologna-Genoa, in diretta dalle ore 18.30 Condividi:

Tre punti per riscattare i ko dell’ultimo turno di campionato. Bologna e Genoa si presentano al match che apre il turno infrasettimanale della 5^ giornata di Serie A con l’obiettivo di tornare subito al successo, dopo le sconfitte rispettivamente contro Inter (pesante ko per 6-1) e Fiorentina. 7 i punti conquistati in queste prime quattro giornate dalla formazione allenata da Mihajlovic, tre invece quelli ottenuti dal Genoa

La probabile formazione del Bologna approfondimento L'impatto dei nuovi acquisti: nessuno come Dzeko Due soli dubbi per Sinisa Mihajlovic, entrambi in difesa. Davanti a Skorupski sono certi del posto De Silvestri e Medel, poi doppio ballottaggio tra Soumaoro e Bonifazi in mezzo e tra Hickey e Dijks a sinistra, con il primo favorito. Il trio di centrocampo sarà composto da Svanberg, Dominguez e Soriano mentre in attacco spazio a Orsolini a destra, Aranutovic in mezzo e Sansone a sinistra. BOLOGNA (4-3-3) Probabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.