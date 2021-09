Fiorentina-Inter: Calhanoglu dal 1', le probabili

Italiano dovrà rinunciare a Pulgar , non convocato causa affaticamento muscolare, e Castrovilli. L’allenatore viola ritrova però Venuti (nuovamente disponibile ma in dubbio la sua presenza dal primo minuto) e Nico Gonzalez, recuperato dopo il problema all’adduttore. L’argentino però dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto spazio dal primo minuto a Saponara. In difesa, da destra a sinistra, agiranno Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi.

La probabile formazione dell'Inter

Non convocati Correa, Vidal e Sensi e per infortunio, Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Hakan Calhanoglu come interno di centrocampo e Perisic largo a sinistra; a destra conferma da titolare per Dumfries dopo la prova positiva contro il Bologna, a completare il reparto saranno Barella e Brozovic. Nessuna novità in difesa, dove davanti Handanovic agiranno Skriniar, De Vrij e Bastoni; in attacco tandem composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, entrambi in gol nel 6-1 contro il Bologna.

INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.