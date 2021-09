Italiano: "Con l'Inter la partita più difficile"

L'allenatore viola alla vigilia del match contro i nerazzurri: "Dobbiamo temere tutto di loro, non dovremo sbagliare l'atteggiamento. Castrovilli out, problema per Nico Gonzalez. Gli attestati di stima fanno piacere, mancano 31 punti al primo obiettivo" Condividi:

La partita più complicata della stagione. Non usa giri di parole Vincenzo Italiano per presentare il prossimo match che disputerà la Fiorentina contro l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 6-1 contro il Bologna e sono ancora imbattuti. Per questo motivo l'allenatore viola si aspetta una sfida impegnativa: "Ci attende la gara più difficile del campionato perché il valore dell’avversario è troppo importante - spiega Italiano in conferenza stampa - Affrontiamo i campioni d’Italia, sono in salute e verranno qui con l’autostima alle stelle dopo i 6 gol contro il Bologna. Dobbiamo temere tutto di loro, stanno bene fisicamente e mentalmente. Se ci presenteremo in campo come nelle ultime gare, tuttavia, possiamo impensierire l’Inter e mettere in crisi i suoi punti di forza. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, dobbiamo scende in campo concentrati, con la massima attenzione".

"Mancano 31 punti al primo obiettivo" Anche la Fiorentina, però, gode di un ottimo stato di forma. Tre vittorie consecutive e un inizio sprint che non si vedeva a Firenze dalla stagione 2015-2016. Numeri importanti e tanti attestati di stima, ma Italiano tiene i piedi per terra: "Se arrivano complimenti e attestati di stima dobbiamo essere tutti felici, ma siamo appena alla quarta giornata e come ho detto ai ragazzi mancano 31 punti al primo obiettivo. Prima pensiamo a quello e poi dobbiamo continuare a lavorare con dedizione per alzare l'asticella e portare avanti un lavoro iniziato a Moena. Non dobbiamo mollare perché altrimenti diamo vantaggi agli avversari e la Fiorentina non può permetterselo. Dobbiamo alimentare questo entusiasmo che si sta creando dentro e attorno a noi. Dobbiamo lavorare anche per continuare a rendere felici i nostri tifosi. Mi auguro che questo spirito accompagni la Fiorentina per lunghi tratti".