Inzaghi: "Nessuno parlava di noi, ma siamo grandi"

L'allenatore dell'Inter commenta la vittoria in rimonta sul campo della Fiorentina: "Reazione su un campo non semplice, da grande squadra. Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto il ritmo della Fiorentina, sbagliavamo troppo. Poi siamo cresciuti e abbiamo meritato il successo. Dalla mia ho una società che ha lavorato molto bene in estate"

"Abbiamo vinto una partita importante su un campo non semplice, da grande squadra". Simone Inzaghi commenta così il 3-1 in rimonta dell'Inter sul campo della Fiorentina, successo che permette ai nerazzurri di isolarsi in testa alla classifica con 13 punti in attesa che scendano in campo Napoli e Milan. "Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto il ritmo della Fiorentina, di questo gli va dato merito - è l'analisi dell'allenatore - poi negli ultimi 15 minuti del primo tempo e nel secondo tempo siamo venuti fuori e abbiamo vinto. Cosa ho detto ai ragazzi? Che stavamo sbagliando troppo dal punto di vista tecnico. Gli ho detto di continuare e che la Fiorentina probabilmente non avrebbe potuto tenere quel ritmo. Siamo entrati nel migliore dei modi e l'abbiamo ribaltata".

"Dzeko stava per uscire prima del gol" vedi anche Fiorentina-Inter 1-3. HIGHLIGHTS L'allenatore si sofferma anche sugli autori di due dei tre gol: Darmian, che ha firmato l'1-1, e Dzeko, a segno per il 2-1. "Se erano in odore di sostituzione? Dzeko sarebbe uscito senz'altro, di Darmian stavo parlando con lo staff - spiega Inzaghi - ho la fortuna di avere una rosa molto competitiva. Sanchez è tornato da 10 giorni e sta lavorando bene poi ci sono anche dei momenti buoni. Perisic non giocava da prima punta da un anno, l'ho spostato lì e ha fatto gol". Sono già sei, intanto, i gol segnati di testa dall'Inter 2021/22: "Abbiamo degli ottimi colpitori di testa e gente come Calhanoglu, Dimarco e Brozovic che sa crossare bene. Abbiamo struttura, fisicità e tecnica: elementi che dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi".

"Gran lavoro della società in estate" Quattro vittorie e un pareggio: questo sin qui lo score dell'Inter di Simone Inzaghi in Serie A. "Sono arrivato in un gruppo vincente, siamo maturati e stiamo crescendo - ammette - ho avuto la fortuna di lavorare con una società che ha perso tre elementi fondamentali che sono Lukaku e Hakimi ed Eriksen ma è intervenuta portando qui giocatori importanti. Noi continuiamo a rispondere presente sul campo. Eravamo convinti del nostro lavoro più che della nostra forza. Abbiamo scelto i giocatori insieme alla società, che è stata molto brava. Noi dobbiamo ragionare giorno per giorno. Il prossimo obiettivo è l'Atalanta e dobbiamo prepararla nel migliore dei modi".

Dzeko: "Gol pesante, grande reazione" Il gol del 2-1 porta la firma di Edin Dzeko: "Quando arriva un gol pesante come oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me tutti i gol sono importanti - sottolinea l'attaccante bosniaco - abbiamo vinto da grande squadra, perché noi lo siamo. Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo e per fortuna è finito solo 1-0. Va dato onore alla Fiorentina di aver giocato un gran primo tempo, poi nel secondo tempo siamo stati più concreti e abbiamo segnato quei due gol in pochi minuti, hanno cambiato la partita. Io e Lautaro? I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Io sono contento di essere qui con tanti campioni".