La "profezia" è del CIES, osservatorio calcistico che ha stimato la classifica finale dei cinque maggiori tornei d'Europa nella stagione 2021/22. Le posizioni per ogni squadra sono stabilite da un modello statistico che calcola parametri come l'esperienza dei giocatori e le prestazioni di ciascun club negli ultimi 365 giorni. Dallo scudetto alla zona retrocessione, ecco tutti i piazzamenti campionato per campionato