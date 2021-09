Serie A, 5^ giornata: le partite di oggi

Dopo i tre anticipi del martedì, il turno infrasettimanale di Serie A prosegue con le quattro gare in calendario in questo mercoledì 22 settembre. Programma diviso equamente tra il tardo pomeriggio e la sera, con due gare alle ore 18.30 e due alle ore 20.45. La Juventus insegue la prima vittoria in campionato e fa visita allo Spezia allo stadio Picco. Contemporaneamente, all'Arechi, la Salernitana ospita l'Hellas Verona. Alle ore 20.45 sfida tra Cagliari ed Empoli all'Unipol Domus, mentre a San Siro il Milan riceve il Venezia.