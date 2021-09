Serie A, il calendario e le partite di oggi

Quattro incontri oggi in programma: si parte alle 18.30 con Salernitana-Verona e Spezia-Juventus. I bianconeri, fermi a 2 punti, cercano il primo successo in campionato. Alle ore 20.45 il Milan ospiterà il Venezia con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità. Cagliari-Empoli completerà il quadro

Dopo i tre anticipi di martedì, il turno infrasettimanale di Serie A prosegue con altri quattro incontri oggi in programma. Si parte alle ore 18.30 con due match. Riflettori puntati sulla Juventus che farà visita allo Spezia. I bianconeri, dopo il pareggio contro il Milan, vanno a caccia della prima vittoria in campionato. Prima gioia che cerca anche la Salernitana che sfiderà il Verona di Igor Tudor, reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Roma di José Mourinho. Alle ore 20.45 riflettori su San Siro con il Milan impegnato contro il Venezia. L'obiettivo della squadra di Stefano Pioli è quello di mantenere l'imbattibilità dopo quattro risultati utili consecutivi. Completerà il programma Cagliari-Empoli con Walter Mazzarri che cercherà la prima vittoria sulla panchina rossoblu.