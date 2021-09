Turnover e Rebic: le probabili di Milan-Venezia

La probabile formazioni del Milan

Soluzioni, mentalità e Rebic: così il Milan va

Assenti gli infortunati Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Kjaer, Bakayoko e Krunic, Stefano Pioli dà un turno di riposo al centro della difesa anche a Tomori. Al suo posto, a far coppia con Romagnoli, ci sarà Gabbia. A destra occasione dal primo minuto per Kalulu, entrato bene a gara in corso contro la Juventus, a sinistra gioca Theo Hernandez. In porta confermato Maignan, che ha smaltito il problema alla mano che lo aveva messo in dubbio per la gara dello Stadium. A centrocampo rifiata Kessié, con Tonali spazio a Bennacer. Nel trio di trequartisti il dubbio riguarda la fascia destra, con Florenzi ancora non al 100%: se non ce la dovesse fare, spazio a Saelemaekers dal primo minuto. A completare il reparto ci saranno Brahim Diaz e Leao, in attacco ancora Rebic nel ruolo di punta centrale.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.