Salernitana-Verona, le probabili formazioni

Alle ore 18.30, allo stadio Arechi, si affrontano la Salernitana e l'Hellas Verona. I granata sono all'ultimo posto in classifica, unica squadra ad essere ancora a quota 0 punti. Castori cerca quindi la prima gioia in stagione, dopo aver perso le prime quattro gare contro Bologna, Roma, Torino e Atalanta. L'Hellas Verona, invece, si è sbloccata nell'ultima giornata, alla prima panchina stagionale per Igor Tudor. Dopo le tre sconfitte iniziali con Di Francesco, contro Sassuolo, Inter e Bologna, è arrivato il successo per 3-2 contro la Roma al Bentegodi.