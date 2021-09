Nico Gonzalez è stato espulso al 78’ di Fiorentina-Inter per un applauso polemico all'arbitro Fabbri (sul risultato di 2-1 per i nerazzurri). La squadra di Italiano è stata costretta a giocare il finale in dieci uomini, subendo anche il gol del definitivo 3-1. L’argentino ha chiesto scusa per quel gesto: "Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo! Forza Viola"

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA PER GONZALEZ