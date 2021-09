È finita ufficialmente l'era di Enrico Preziosi al Genoa. L'ormai ex proprietario, che resterà nel CdA del club, acquisì la società rossoblù nell'estate del 2003. Chi erano i giocatori scesi in campo nella prima di campionato (contro il Livorno in Serie B, ko finale per 1-0) di quella stagione? Ecco che fine hanno fatto: solo uno di loro è ancora al Genoa

GENOA, UFFICIALE LA CESSIONE A 777 PARTNERS