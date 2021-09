L'attaccante argentino ha quasi completamente smaltito il problema al bacino, ma ha svolto ancora allenamento differenziato e la sua presenza per sabato è in dubbio: Inzaghi deciderà solo dopo la rifinitura

Dopo il successo in rimonta contro la Fiorentina, che ha permesso alla squadra di salire a quota 13 punti in classifica, in casa Inter la concentrazione è completamente rivolta alla sfida di sabato alle ore 18 contro l’Atalanta. Una gara già importante per la classifica contro un’avversaria di vertice, che i nerazzurri si preparano ad affrontare con il dubbio sulla presenza o meno di Joaquín Correa. L’argentino ha quasi completamente superato il problema al bacino che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo contro il Bologna e a saltare la trasferta di Firenze, ma anche quest’oggi ha svolto lavoro differenziato alla Pinetina. Per capire se sarà disponibile contro l’Atalanta, almeno per la panchina, Simone Inzaghi attenderà l’allenamento di rifinitura. Un dubbio che verrà sciolto solo a ridosso del match, dunque, anche provando a capire le sensazioni del giocatore.