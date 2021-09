Mourinho preserva Zaniolo in vista del derby e pensa a un moderato turnover in difesa, affiancando Smalling a Mancini (l'inglese spingerebbe in panchina Ibanez) e affidando la fascia sinistra a Calafiori. A centrocampo inamovibile il tandem Cristante-Veretout, mentre alle spalle di Tammy Abraham (che si è fermato qualche minuto nell'allenamento di mercoledì) dovrebbero operare dal 1' Carles Perez, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Udinese, chance dal 1' per Beto

Ha bruciato le tappe Destiny Udogie: l'esterno classe 2002 che aveva rimediato un’elongazione allo psoas in nazionale U21 compare nella lista dei convocati di Gotti, che non può contare sul solo Nestorovski. All'Olimpico non dovrebbe cambiare l'assetto difensivo dei friulani, mentre sulle fasce potrebbe esserci una sorpresa, con Zeegelaar in vantaggio su Stryger Larsen per la corsia di sinistra. A centrocampo pochi dubbi su Arslan, che sarà affiancato da Walace e Makengo. Novità in attacco, con Beto pronto a fare coppia con il Tucu Pereyra. In questo caso Gotti potrebbe contare su riserve di lusso quali Pussetto e Deulofeu.

UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Beto. All. Gotti