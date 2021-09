A Genova termina un'era durata diciotto anni, fatta di colpi in entrata, sorprese e calciatori valorizzati. Molti poi rivenduti a caro prezzo. Ma qual è la cessione in assoluto più preziosa della presidenza Preziosi? E a quanto aveva acquistato ognuno di loro? Ecco la classifica. In fondo anche la top 10 degl acquisti più costosi. Dati Transfermarkt

DA MILITO A SUSO, I COLPI "PREZIOSI" DEL GENOA - UFFICIALE LA CESSIONE