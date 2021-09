Ballardini: "Nuova proprietà ha ottime intenzioni"

Genoa-Verona sarà il primo match alla guida del club rossoblù per 777Partners, la società che ha rilevato il club da Enrico Preziosi. Il cambio al vertice societario è il tema che tiene banco e ne ha parlato anche l'allenatore, Davide Ballardini, alla vigilia del match contro il Verona: "Mi pare ci siano delle ottime intenzioni - spiega in conferenza stampa - Le persone che abbiamo incontrato mi sembra abbiano grande entusiasmo. Veniamo da un periodo che per tanti anni è stato guidato, direi bene, dal presidente Preziosi. Ora è un altro capitolo. La speranza di chi vuol bene al Genoa è che queste persone facciano il loro meglio e sappiano gestire al meglio una società tra le più importanti non solo in Italia ma in giro per il mondo. Noi, come gruppo tecnico e giocatori, siamo molto concentrati sul nostro impegno in campo".